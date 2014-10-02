Європа посилить санкції проти Росії в разі захоплення бойовиками аеропорту

Про це пише Європейська правда, з посиалнням на джерело агентства Bloomberg, знайоме з політикою німецького уряду.

За словами співрозмовника агентства, такі дії терористів матимуть "непередбачувані наслідки".

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Як прокоментувала це рішення представник зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, "незважаючи на певний позитивний розвиток щодо імплементації положень мінської угоди, все ще залишаються пункти, які необхідно реалізувати відповідним чином".

За її словами, ЄС розгляне питання пом'якшення або скасування санкцій, якщо "реальна ситуація буде виправдовувати такі дії".