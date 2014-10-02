В районі аеропорту Донецька піднімаються клуби чорного диму (фото)
12:26, 02 жовтня 2014Політика
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Бойовики "ДНР" почали новий штурм донецького аеропорту.
В районі аеропорту йде чорний дим / фото 62.ua
Про це повідомляють жителі міста в соціальних мережах, передає сайт 62.ua.
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Як повідомляють донеччани в "Твіттері", "горить заправка на Стратонавтів". "Залізничний ринок в шоці. Аеропорт знову в диму". "В районі чи аеропорту, чи Точмашу чорний густий дим піднімається. Вітер на район Текстилю, Широкого, закривайте там вікна". "Горить в АП. Горить конкретно".
фото 62.ua
фото 62.ua
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