Аваков боїться, що "народна люстрація" смітниками перетвориться на замовний бізнес

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«У таких випадках я завжди запитую: а судді хто? Де та межа, де ми починаємо братися судити? Якщо ми все-таки не африканська країна, а країна, що підписала асоціацію з Європою, ми повинні знаходити інші рішення», - сказав Аваков.

Читайте такожНа Тернопільщині головного лікаря райлікарні помістили в контейнер для сміттяПри цьому він сподівається, що такі дії з часом не переростуть «у політичний замовний бізнес, коли «люструватимуть» неугодних».

«Не хотілося б, щоб у це трансформувалося», - сказав Аваков, додавши, що в разі виникнення подібних ситуацій, держава повинна й відкриватиме кримінальні справи і розслідуватиме їх.