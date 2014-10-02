Аваков боїться, що "народна люстрація" смітниками перетвориться на замовний бізнес
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков негативно ставиться до проведення так званої «народної люстрації», під час якої активісти кидають чиновників у сміттєві баки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«У таких випадках я завжди запитую: а судді хто? Де та межа, де ми починаємо братися судити? Якщо ми все-таки не африканська країна, а країна, що підписала асоціацію з Європою, ми повинні знаходити інші рішення», - сказав Аваков.
Читайте такожНа Тернопільщині головного лікаря райлікарні помістили в контейнер для сміттяПри цьому він сподівається, що такі дії з часом не переростуть «у політичний замовний бізнес, коли «люструватимуть» неугодних».
«Не хотілося б, щоб у це трансформувалося», - сказав Аваков, додавши, що в разі виникнення подібних ситуацій, держава повинна й відкриватиме кримінальні справи і розслідуватиме їх.