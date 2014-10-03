Янукович-молодший зайнявся нерухомістю в Росії - ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні РБК.

Згідно з базою даних "СПАРК-Інтерфакс", 7 травня 2014 року Олександр Янукович зареєстрував у Петербурзі ТОВ "Арсенал-Інвест". В якості основного виду діяльності компанії вказано "управління фінансово-промисловими групами і холдинг-компаніями". Юридична адреса: 195009, місто Санкт-Петербург, вулиця Комсомолу, будинок 2 Літер А офіс 2.

"Арсенал-інвесту" належить дочірнє підприємство "Арсенал Істейт" (робота в галузі нерухомості та консалтингу), розташоване на тій же вулиці, але в іншому будинку - 1-3.

Гендиректором обох підприємств числиться Алла Давидова. У розмові з РБК Давидова підтвердила, що обидві компанії були зареєстровані Олександром Януковичем, однак вона сама особисто з ним "ніколи не зустрічалася", оскільки є "найнятим гендиректором".

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Уникнувши відповіді на питання, хто саме наймав її на посаду, Давидова розповіла, що зараз йде підбір персоналу, в компаніях - близько 50 вакансій.

"Арсенал" здає площі в оренду безлічі компаній, каже джерело, близьке до керівництва заводу, "всі правда сміються, що у нас, здається, сидить молодший Янукович".

Фелікс Длин, голова ради директорів заводу "Арсенал", на площах якого розмістилися зареєстровані Януковичем компанії, відмовився від коментарів з приводу орендарів.

Один із знайомих Дліна каже, що той з Олександром Януковичем не знайомий: "Власників заводу не цікавить, хто знімає приміщення, аби за оренду платили".