Російський депутат-бойовик: у нас у загоні 90% росіян

Також він обурюється тим, що місцеві жителі неохоче йдуть воювати на боці Росії.

"У нашому загоні 90% росіян, решта - жителі Донецька. Вони називають себе росіянами. З росіян половина уральців, половина - сибіряків", - розповів депутат в інтерв'ю російському ресурсу Ура.ру.

Він твердо впевнений, що зобов'язаний брати участь у війні.

"Я буду тут захищати своїх братів слов'ян і руську землю від фашистів", - заявив Негребецких.

Читайте такожУ Костромі знайшли свіжі могили російських десантниківПри цьому він "в шоці", тому що жителі Донбасу не рвуться воювати на боці загарбників.

"Сам в шоці: вони їдуть в Росію, а ми приїжджаємо сюди! Вони свою землю не хочуть захищати! Мені вчора один дідусь сказав: «Та мені без різниці, хто буде, лише б пенсію платили». Ветеран війни, весь в орденах і медалях. У мене щелепа відвисла, я нічого більше сказати не міг. Що сказати людині, яка має ордени і медалі, а йому без різниці, хто буде платити пенсію - фашисти чи наші", - говорить бойовик.

Також він розповів про невдалий штурм донецького аеропорту, під час якого бойовики зазнали великих втрат.