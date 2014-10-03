На Луганщині СБУ виявила схований терористами "Бєса" арсенал зброї

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що схованку зі зброєю облаштували жителі Лисичанська Н., 1960 р.н., та Б., 1968 р.н., які входять до складу саперної роти бандформування під керівництвом терориста Ігоря Бєзлера на прізвисько «Бєс».

Загалом зі схованки вилучено: 48 кг пластиду, 6 тротилових шашок, 135 детонаторів, протипіхотні міни МОН-50, протитанкові міни ТМ-62М, автомати із спорядженими магазинами до них, близько 1,5 тис. набоїв до автоматичної зброї.

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Зі схованки також вилучено 23 карти місцевості, записник з контактами бойовиків, дані про об’єкти інфраструктури регіону із GPRS-прив’язкою.