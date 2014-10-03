Рівненська облрада закликала Порошенка надати добровольцям статус учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до президента України депутати облради ухвалили сьогодні на сесії.

Розробники тексту звернення зазначають, що родичі бійців добровольчих батальйонів, які несуть службу на сході та півдні України скаржаться на труднощі, які виникають при оформленні документів, необхідних для забезпечення належного соціального захисту бійців добровольчих батальйонів та членів їх родин.

Читайте такожДержслужбу з питань учасників АТО може очолити учасник бойових дій на Донбасі«Ми, депутати Рівненської обласної ради, наполягаємо на невідкладному розгляді питання щодо легалізації добровольчих батальйонів на офіційному рівні, визнання бійців добровольчих батальйонів учасниками антитерористичної операції, вирішення питання пільг, компенсацій та соціального забезпечення цієї категорії громадян, а також членів їх сімей. Вимагаємо також чітко розмежувати статус, права та соціальні гарантії учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій, аби унеможливити прирівняння тих, хто просто перебував у зоні АТО, із тими, хто дійсно воював із терористами й загарбниками зі зброєю в руках» - зазначається в тексті звернення.

Текст документу підтримали 45 з присутніх у залі депутатів, не голосували 5, «проти» та «утримався» не було.

Довідка УНІАН. До складу Рівненської облради обрано 80 депутатів.