Якщо переговори з РФ, проваляться Стокгольмський суд сам встановить тимчасову ціну на газ - прем'єр



Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в прямому ефірі програми Шустер Live.

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"Ми подали спеціальний окремий позов в рамках загальної процедури. Суд протягом місяця, якщо ми не домовимося в тристоронньому форматі, сам прийме рішення про тимчасову ціну і тимчасові умови поставок газу. Тому що зараз це вже питання енергетичної безпеки Європи", - сказав він.