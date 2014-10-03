Якщо переговори з РФ, проваляться Стокгольмський суд сам встановить тимчасову ціну на газ - прем'єр
23:14, 03 жовтня 2014Політика
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Тимчасову ціну на російський газ для України в разі провалу тристоронніх газових переговорів визначить Стокгольмський арбітраж.
Тимчасову ціну на російський газ для України може визначити стокгольмський суд / Фото УНІАН
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в прямому ефірі програми Шустер Live.
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"Ми подали спеціальний окремий позов в рамках загальної процедури. Суд протягом місяця, якщо ми не домовимося в тристоронньому форматі, сам прийме рішення про тимчасову ціну і тимчасові умови поставок газу. Тому що зараз це вже питання енергетичної безпеки Європи", - сказав він.
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