В Огризка радять МЗС Росії змінити тон і не втручатися у справи України

У Міністерстві закордонних справ України здивовані стилем коментаря Департаменту інформації та преси МЗС Російської Федерації від 23 лютого 2008 року щодо пошкодження історичної пам’ятки у Львові.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС України, "хотіли б зазначити, що зневажливий та упереджений тон, узятий за правило Департаментом інформації та преси МЗС РФ і за його прикладом – окремими урядовцями Росії, не сприяє розвиткові українсько-російських відносин і не сприймається в Україні".

"Ми засуджуємо будь-які прояви наруги над пам’яттю про минуле. Міська влада Львова вживає заходів з відновлення пам’ятки і забезпечення надійної її охорони. У своєму домі нам не забракне ні сили, ні волі задля оперативного виявлення причетних до антисоціальних дій щодо історичних і культурних пам’яток. І без зовнішніх повчань чи суб’єктивних оцінок історичного минулого України та її сучасних політичних сил", йдеться у коментарі.

Прес-служба МЗС України висловлює сподівання, що "нарешті буде припинено практику привласнення собі права перейматися справами іншої держави і вдаватися до безапеляційних оцінок подій її минулого".

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 22 на 23 лютого у Львові на меморіальному комплексі “Пагорбі слави” невідомі розтрощили бронзову гірлянду, встановлену біля поховань Героїв Радянського Союзу.

Міністерство закордонних справ Росії висловило обурення актом вандалізму відносно могил радянських воїнів в Львові і чекає від української влади відповідних дій для покарання винних.

У коментарі Департаменту інформації та преси МЗС РФ йдеться: "Подібне знущання з пам`яті полеглих, що періодично здійснюється у Західній Україні, нічого, окрім обурення, викликати не може... Російська сторона розраховує, що українська влада вживе усіх необхідних заходів для покарання винних і припинення ганебної практики вандалізму".

"Не вперше, діючи подібно до своїх ідейних натхненників", нинішні "послідовники шухевичей і бандер воюють з могилами героїв-переможців, які віддали життя за звільнення України", наголосили у МЗС Росії.

"Ми маємо право розраховувати на шанобливе ставлення до нашої спільної пам`яті", заявляє Департамент інформації та преси МЗС РФ.