Яценюк згоден бути дурнішим, аби тільки зайшли в зал?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК називає високими шанси підписання протоколу порозуміння у парламенті.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі.

“Шанси надзвичайно високі. Я їх оцінював як 50 на 50. Я вам казав, що 50 на 50 в українській політиці – це майже 100-процентний виграш. Усі хочуть зайти в зал, і всі шукають, як зайти в цей зал”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

“Я їм запропонував політичну угоду. Більше того, я сказав, що, товариші, я не претендую на авторство – у нас же іде боротьба між політиками, хто мудріший. Ви мудріші, ви всі, які за столом – ви мудріші. Тільки підпишіть її у запропонованій формі, можливо, зробіть додатки до неї і зайдіть у зал”, - додав спікер.

Він також висловив переконання у тому, що коаліція та опозиція мають почати працювати у “нормальній демократичній формі”.

“Спробуйте з’ясовувати стосунки в нормальній демократичній формі: через парламентську трибуну, через парламентській контроль, через роль і місце опозиції в українському суспільстві, через потужну і дієву коаліцію, через ефективний уряд. Спробуйте так попрацювати. Потім будемо кульки надувати”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті триває політична криза, причиною для якої представники опозиції називають підписання головою Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКОМ разом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО листа до керівництва НАТО з проханням розглянути можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

З 25 лютого у парламенті працює робоча група, яка має підготувати протокол порозуміння, підписання якого може завершити блокування роботи парламенту.