В ході останніх боїв за донецькій аеропорт вбито 12 бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Терористи продовжують порушувати домовленості про припинення вогню і обстрілюють позиції сил АТО. При цьому пріоритетною ціллю для них залишається донецький аеропорт. Вони здійснили кілька невдалих спроб атакувати, після чого почали обстрілювати з артилерії. Під час зіткнень знищено 12 терористів", - сказав Лисенко.

Читайте такожМіноборони спростувало інформацію про використання бойовиками газу в донецькому аеропортуВін також зазначив, що терористи також спробували атакувати сили АТО під селами Орловське та Гнатівка. Всі атаки були відбиті.