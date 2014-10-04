РФ розмістила на материковій частині України біля кордону з Кримом важку техніку

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

"О 15.50 3 жовтня прикордонний наряд під час несення служби на адміністративному кордоні з АР Крим виявив від між трасою «Каланчак - Армянськ» та лісовою посадкою до 10 затентованих одиниць важкої техніки (орієнтовно танки або БТР)", - зазначили у ДПСУ, додавши, що продовжується переміщення військової техніки на території АР Крим. Зокрема, вчора о 12.20 неподалік населеного пункту Червоний Чабан Херсонської області прикордонний наряд спостерігав на окупованій території півострову рух 2 танків, 2 БТР, 1 «УРАЛу».

Читайте такожУ Криму помічений потяг з БТРами з написами "За Донбас" і "За Новоросію"Також у прикордонній службі повідомили, що під час перевірки території поблизу населеного пункту Сартана Донецької області прикордонним нарядом в покинутій будівлі виявлено 3 одиниці РПГ-26 в упаковці та 3 ящики з гранатами Ф-1.

"Бойових зіткнень та обстрілів прикордонних підрозділів на українсько-російському кордоні не відбувалося", - зазначили у ДПСУ.