Наливайченко: 4 колишніх офіцерів СБУ заарештовано за зраду, 3 - у розшуку

Про це сьогодні в ефірі ”Еспресо.TV” заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

”Ми точно знаємо - четверо (станом на сьогодні) зрадників, офіцерів високого рівня заарештовано. Ще два керівники департаменту, які втекли ще до наших призначень, - перебуваютьв розшуку. Я вже не кажу про самого Якименка (Олександра - колишній голова СБУ - УНІАН), якій увійде в історію як перший і, сподіваюся, останній, зрадник, який зрадив і службу, і власне, державу та ще й перейшов на бік агресора, при чому відкрито та зухвало”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожНаливайченко сподівається на повернення в Україну грошей, вкрадених екс-чиновникамиЗа його словами, коли він зайшов вперше до будівлі СБУ 24 лютого, на робочому місці перебував лише один заступник голови відомства із семи.

Відповідаючи на запитання Наливайченко зазначив, що, окрім Якименка, наразі в Росії перебувають два його заступника, два керівника ключових Департаментів, один із яких планував розгін Майдану, збирав інформацію на лідерів опозиції тощо.