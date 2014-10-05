Німеччина відправила до України гуманітарної допомоги на 12 млн дол. - РНБО
23:57, 05 жовтня 2014Політика
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Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини відправило до України вантаж з гуманітарною допомогою на загальну суму близько 12 млн дол. для східних регіонів країни.
Німеччина відправила до України гуманітарної допомоги на 12 млн дол / adelante.biz.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.
За його словами, йдеться про мобільні будиночки, польові кухні, радіатори, електрогенератори, баки для пального і води, зимовий одяг, ковдри, спальники і гігієнічні набори.
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”На польсько-українському кордоні цей вантаж з`явиться 7 жовтня”, - підсумував Польовий.
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