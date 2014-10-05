Німеччина відправила до України гуманітарної допомоги на 12 млн дол. - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.

За його словами, йдеться про мобільні будиночки, польові кухні, радіатори, електрогенератори, баки для пального і води, зимовий одяг, ковдри, спальники і гігієнічні набори.

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”На польсько-українському кордоні цей вантаж з`явиться 7 жовтня”, - підсумував Польовий.