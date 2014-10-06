Бойовики продовжили обстріли Донецька: 3 особи загинули, 4 - поранені

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради

«День 6 жовтня в Донецьку проходить неспокійно. Близько 10 ранку в черговий раз обстрілу зазнав Київський район. Снарядами повністю знищено житлові будинки №28 по проспекту Хрустальному і №180 по вулиці Стратонавтів. У результаті обстрілу загинуло 2 мирних жителів, 5 – дістали поранення. Пізніше один з потерпілих від одержаних поранень помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Вечір у місті почався з серії залпів і вибухів, про які повідомляли мешканці Петровського і Кіровського районів. Станом на 18.30 поодинокі постріли з важких гармат чути в багатьох районах, повідомили в міськраді.

Читайте такожБойовики обстріляли Золоте на Луганщині, є жертвиВодночас, незважаючи на напружену обстановку, в Донецьку велися відновлювальні роботи на мережах електропостачання. О 17.15 відновлено енергопостачання Північного водопровідного вузла. О 17.30 було запущено агрегати, і на даний момент йде його наповнення, говориться в повідомленні.