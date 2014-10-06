На окупованій бойовиками території Луганської області зафіксовані випадки голодної смерті - «Права справа»



Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, дану інформацію йому надали місцеві жителі, члени його громадської організації, що стали свідками даних фактів.

«На території, підконтрольній бойовикам так званої «Луганській народної республіки», голодні люди вмирають і непритомніють. Так, вчора, 5 жовтня, в Алчевську Луганської області, підконтрольному банді Олексія Мозгового, на зупинці громадського транспорту на вул.Металургів пенсіонерка знепритомніла від голоду», - розповів Снєгирьов.

При цьому він зазначив, що «на жаль, на окупованих територіях такі випадки не поодинокі». «Зафіксовані навіть випадки голодної смерті. На території, окупованій «ЛНР», зарплату видають натурпродуктами. Луганщина повернулася до часів військового комунізму, до трудоднів і робіт за пайку», - констатував активіст.

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Він підкреслив, що «уряд ЛНР», фактично взявши на себе відповідальність за ці території, не виплачує ні пенсій, ні субсидій, ні інші соцвиплати, тоді як «на тлі катастрофічного зубожіння більшості мирних людей відбувається стрімке збагачення окремої категорії населення - «націоналізовуються» торговельні мережі, автозаправки та інше».

За словами Снєгирьова, наприклад, мережа магазинів «АТБ», заправки «Східні ресурси» вже перейшли до рук бандитів.