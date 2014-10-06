Адвокат «Айдара»: влада чинить тиск і дискредитує добровольчі батальйони

Як повідомляє Радіо Свобода, таким чином захисник прокоментував відкриття кримінального провадження проти бійців батальйону «Айдар» Валерія Гаврилова і Андрія Ревуцького, які привезли до Києва колишнього ”заступника міністра охорони здоров’я” терористичної організації «ЛНР» Павла Малиша.

«Ті документи, які були в матеріалах, із якими ми ознайомились, вони суперечливі, засновані на припущеннях, жодних доказів нема. Навіть свідчення потерпілого і дружини є суперечливими. Тобто, це все виглядає як дискредитація добровольчих батальйонів», – зауважив Башловка.

Він повідомив, що батальйон збирає 48 тис. грн на заставу для двох «айдарівців», яких звинувачують в викраденні Малиша.

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Разом з тим адвокат пояснив, висунуті бійцям звинувачення необ’єктивні, адже вони намагались протидіяти серйознішому порушенню – сепаратизму, а отже, за законом, чинили правильно. «Айдарівцям» загрожує до 5 років позбавлення волі.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, Малиш «був названий в червні заступником «міністра охорони здоров’я» «ЛНР», але до виконання обов’язків не приступив і залишив Луганськ».

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Луганської обласної ради заявила, що у Сєверодонецьку бійці батальйону «Айдар» 2 жовтня незаконно затримали депутата облради Малиша. Згідно з повідомленням, Малиш приїхав до міста у службових справах до обласної державної адміністрації, проте був затриманий без пояснень.

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4 жовтня радник глави МВС Геращенко заявив, що у Києві міліція затримала двох бійців батальйону «Айдар». За його даними, «айдарівці» були затримані на орендованій квартирі Малиша в Києві, куди бійці батальйону етапували прибічника терористів за узгодженням з СБУ.

Зокрема, як зазначив Геращенко, він говорив з комбатом батальйону ”Айдар” Сергієм Мельничуком, який заявив, що бійці ”Айдару” затримували Малиша за узгодженням з керівництвом УСБУ в Луганській області та що Малиш ”надав свідчення в сепаратизмі, в тому, що він їздив до Криму і отримував там якісь завдання”.

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5 жовтня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, двом бійцям батальйону “Айдар”, які затримали та етапували Малиша, пред`явлено обвинувачення у незаконному позбавленні волі.

В ніч на 5 жовтня Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити двох бійців батальйону ”Айдар” Валерія Гаврилова і Андрія Ревуцького під заставу. Кошти вони мають внести протягом 5 днів. Суддя встановив заставу у розмірі по 20 мінімальних зарплат, або по 24 тис. грн.