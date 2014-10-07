У Міноборони пояснили, чому не можна віддати бойовикам Донецький аеропорт

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив радник міністра оборони України Олександр Данилюк, пише Gazeta.ua.

"Захисники аеропорту самі говорять, що якщо почати відступати, то доведеться здати не лише ті позиції, що маємо, а й врешті обороняти Київ", – зазначив Данилюк.

Читайте такожЧерез неякісні бронежилети у Донецькому аеропорту загинув офіцер

За його словами, існує чітка позиція: українські Збройні сили не здійснюють наступальних операцій, але і не здають наявні позиції.

"Ті позиції, які ми утримуємо сьогодні, повинні бути захищені", - підкреслив радник міністра.

Особливо важливу роль тут, на його переконання, відіграє саме територія аеродрому в Донецьку, оскільки "хто буде утримувати аеродром, той і буде господарем території".