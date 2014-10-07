Бойовики повністю знищили кілька приватних будинків у Донецьку

Про це повідомляє сайт Донецької міської ради.

«Зруйновано домобудівництва за наступними адресами: Айвазовського, 13, Курако, 4, Рабфаковская, 60. Також пошкоджено декілька гаражів в кооперативі «Рубін», розташованому по вулиці Кутузова, 19», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 18.30 повідомлення від городян про події в районах не надходять.

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