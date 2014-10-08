Військова прокуратура звинувачує в трагедії під Іловайськом батальйон "Прикарпаття"

Про це на брифінгу у вівторок заявив заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє ТСН.

На думку головного військового прокурора, батальйон з 326 військовослужбовців залишив місце несення служби, оголив фланг і поїхав через всю Україну додому зі штатною зброєю на шкільних автобусах. При цьому бійці тричі не виконали наказу зупинитися від вищого керівництва.

"Сідаємо на гелікоптер - командувач Сухопутних військ, я, мій перший заступник - летимо у Кіровоград, Знам'янку. Посадили в полі вертоліт, ідемо до них. Вони перекрили дорогу - мені соромно це говорити, квантунська армія: дехто п'яний, босі, озброєні до зубів, з бойовим комплектом гранат на поясі, направили РПГ на вертоліт, і старший лейтенант Прочук, якому ми оголосили підозру, віддав команду стріляти", - розповів Анатолій Матіос.

Читайте такожКерівництво МВС і Нацгвардії переклало всю відповідальність за Іловайськ на МіноборониЗа словами Матіоса, командувач Сухопутних військ наказав тоді батальйону "Прикарпаття" прибути до найближчої військової частини, здати зброю, пройти медичне обстеження, помитися, переодягнутися, отримати квитки на потяг і централізовано відбути додому. Але бійці цього не зробили.

"Можливо, я занадто емоційно говорю. Але органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області роблять з них героїв. Я не хочу сказати, що там всі є дезертирами, завжди є поводир і завжди є ті, що йде за поводирем", - зауважив він.

Читайте такожПри виході з Іловайська загинули 108 військовослужбовців На переконання Матіоса, при визначенні командира батальйону івано-франківський військовий комісар повинен був "встигнути зрозуміти, що ця людина любить алкоголь" і не може командувати такою кількістю людей.