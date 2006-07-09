Українець вперше вдягнув жовту майку лідера ”Тур де Франс”

Український велогонщик Сергій ГОНЧАР вперше став володарем жовтої майки лідера на багатоденній велогонці «Тур де Франс».

Вчора він переміг на 7-му етапі велогонки, проїхавши 52 км з роздільним стартом за 1 годину 1 хвилину і 43 секунди.

Другим на етапі став Флойд ЛЕНДІС, який програв українському спортсмену 1 хвилину і 1 секунду.

Таким чином, С.ГОНЧАР став першим в загальному заліку велогонки «Тур де Франс».

«Тур де Франс» триватиме ще два тижні і завершиться 23 липня.