Українець вперше вдягнув жовту майку лідера ”Тур де Франс”
10:54, 09 липня 2006Політика
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Він переміг на 7-му етапі велогонки
Український велогонщик Сергій ГОНЧАР вперше став володарем жовтої майки лідера на багатоденній велогонці «Тур де Франс».
Вчора він переміг на 7-му етапі велогонки, проїхавши 52 км з роздільним стартом за 1 годину 1 хвилину і 43 секунди.
Другим на етапі став Флойд ЛЕНДІС, який програв українському спортсмену 1 хвилину і 1 секунду.
Таким чином, С.ГОНЧАР став першим в загальному заліку велогонки «Тур де Франс».
«Тур де Франс» триватиме ще два тижні і завершиться 23 липня.
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