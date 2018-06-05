Тест на прозорість для нової влади

Насправді, Україна як молода держава, яка прагнула приєднатися до спільноти європейських розвинутих країн, йшла до «прозорості та доброчесності» у роботі чиновників задовго до здобуття незалежності у 1991 році…

Правда Ярослава (Руська Правда), постанови якої сягають 8—9 століття, а то й більш ранніх часів, була складена на з'їзді Ярославових синів: князів Ізяслава, Всеволода і Святослава у Вишгороді, по деяким даним, ще в 1072 році, а по іншим – у 1032-1054 роках. Норми Правди Ярославичів з особливою увагою охороняли інтереси князя, його домінальне господарство, урядовців і майно. Тобто, ще з того часу для «державних мужів» було письмово закріплено «привілейоване становище», яке дозволяло отримувати винагороди та блага від будь-якого громадянина. Однак, з іншого боку, чи не вперше встановлювались і способи покарання – грошового та фізичного - за деякі проступки… Таким чином, менталітет нашого народу, а, тим паче, гільдії керівників, які зі стародавніх часів, по-суті, мали «сімейну правонаступність», сформував у нашому суспільстві «звичаї ділового обороту й традиції» щодо подяк та нагород за працю можновладців. Хоча вона і так вже оплачена за рахунок сучасних платників податків…

Все це ми з вами, як громадяни держави, зрозуміли тільки дійшовши певної «межі кипіння». Тому і виникло питання: якщо прерогатива створювати проекти актів, погоджувати їх та приймати на рівні законів надана виключно «можновладцям», то де ж гарантія того, що такі норми «проти себе» будуть прописані ними об’єктивно і неупереджено?

Не перша спроба боротьби з корупцією

Багато хто скаже, що реформи в сфері боротьби з корупцією назріли не тільки відповідно до викликів часу. Бо ж це і міжнародно-правове зобов'язання, яке Україна взяла на себе багато років тому в рамках міжнародної організації ГРЕКО, яка бореться з корупцією. Крім того, такі зобов’язання є у України в рамках і ратифікації Конвенції ООН про боротьбу з корупцією, і в рамках Стамбульського раунду Міжнародної організації з питань торгівлі і розвитку…

Слід зазначити, що у «далекому» зараз 2011-му, Уряд України затверджував план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та державної антикорупційної політики на період до 2011 року. Потім навіть був прийнятий і Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 3206-VI. Тобто, ми прагнули бути доброчесними, запобігали і протидіяли корупції, все що могли у цьому напрямку вже, ніби-то, досягли. А тепер от готуємося до інституційної і радикальної зміни повноважень і створення нового органу, який би, насправді, перейняв на себе всі ті дріб'язкові, на думку депутатів, повноваження, що, наразі, розпорошені через низку різних законодавчих актів серед різних правоохоронних органів.

Мова йде про те, що в Україні давно назріла необхідність створення спеціального органу, на який, відповідно до закону, буде покладено повноваження щодо здійснення досудового слідства та кримінальних проваджень по справах, що стосуються боротьби з корупцією. Згідно прийнятих на позачерговій сесії Верховної Ради законів, встановити повну незалежність при формуванні складу такого органу планують так: керівника цього органу будуть фактично визначати спеціальною незалежною конкурсною комісією і затверджувати тільки главою держави. Натомість, ніхто не зможе своїм рішенням звільнити такого керівника з займаної посади (?!).

Проектом також передбачено, що всі без винятку працівники цього органу теж будуть підбиратися на свої посади виключно в порядку, визначеному спеціальною конкурсною комісією, і проходитимуть конкурс незалежно від того, чи перебували вони до того часу, чи не перебували, відповідно до інших законів, на державній службі, в тому числі в правоохоронних органах.

Вперше в історії українського законодавства законом пропонується чітко визначити розмір матеріального заохочення і заробітних плат працівників цього органу, щоб «унезалежнити» його від будь-яких суб'єктивних чинників при прийнятті рішення (чи то парламенту, чи уряду при визначенні розмірів таких заробітних плат). Проектом також передбачається контроль за діяльністю цього органу покласти й на Верховну Раду, яка матиме право під час парламентських слухань, під час розгляду цих питань в сесійній залі, отримувати повний і вичерпний звіт про роботу органу, вносити свої пропозиції і, відповідно, зважаючи на волю власних виборців, в тому чи іншому випадку, отримувати повноту інформації.

При цьому, президентський законопроект погоджений з міжнародними донорами, всіма міжнародними експертами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом і є прямою вимогою Міжнародного валютного фонду.

Не дивно, що як приклад боротьби з корупцією, урядовці під час обговорення законопроектів згадували про те, що протягом останніх декількох місяців (в процесі дерегуляції і скорочення корупційних функцій низки органів державної влади) з 56 контролюючих органів залишилось тільки 27. З більше ніж 1100 різного роду контролюючих функцій їх скоротили до 680. З 143 ліцензій, які видавалися відповідно до закону, залишилось тільки 84…

Отже, на думку урядовців, з одного боку Україна отримує прийняття антикорупційного пакету, створення Національного антикорупційного бюро, підвищення відповідальності чиновників, розкриття всієї інформації про власність, перевірка фінансових рахунків і моніторинг життя вищих посадових осіб. З іншого – відбувається дерегуляція, позбавлення чиновників надмірних повноважень, скорочення кількості перевіряючих органів і функцій. Все це дасть можливість Україні стати на шлях реальної боротьби з корупцією.

Корумпованим країнам грошей не дають

Також на розсуд Верховної Ради були представлені проект закону про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки (реєстр. №4284а) і, в розвиток його норм, законопроект про запобігання корупції (реєстр. №5113) і законопроект про розкриття інформації щодо кінцевих вигодонабувачів та публічних діячів. Відповідно до цих документів, в Україні вводиться особлива спеціальна процедура декларування доходів і витрат всіх державних чиновників найвищої категорії. Також вводиться процедура електронного оприлюднення всіх декларацій високопосадовців України і процедура спеціальної перевірки відповідності даних декларації на відповідність стилю життя того чи іншого міністра, депутата чи високопосадовця. Крім того, в декларації вносяться спеціальні графи, які зобов'язують будь-якого високопосадовця декларувати будь-яке майно, в тому числі готівкові грошові кошти, дорогоцінності і так само декларувати витрати відповідного державного службовця. За словами прем’єра Яценюка, все це передбачає створення процедури моніторингу життя і діяльності безпосередньо вищого посадовця. «Мається на увазі, що в декларації якщо написано одне, а фактично він живе за іншими стандартами, то спеціальний комітет, більшість в якому належить представникам громадськості, буде відслідковувати життя такого державного службовця, перевіряти декларацію і оприлюднювати факти корупції», - сказав він.

Також голова уряду зазначив, що після того, як закони запрацюють, будь-який українець зможе отримати доступ до реєстру нерухомості і «побачити, на кого зареєстрований той чи інший будинок, квартира і об'єкт нерухомості – на міністра чи на його тещу». Антикорупційними законопроектами також передбачається розкриття всієї інформації про реальних власників суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в Україні. «Адже сьогодні низка суб'єктів підприємницької діяльності, де фактичними власниками є або чинні, або колишні високопосадовці, зареєстровані на офшорні компанії, зареєстровані на підставних осіб. Після прийняття цього закону ми отримаємо реальну інформацію про реальних власників як нерухомості, так і землі, так і всіх суб'єктів підприємницької діяльності. І це розкриє реальну картину, хто чим володіє в країні і звідкіля в державного службовця, який пробув все життя на державній службі, чи в його родини мільйонні статки і власність на десятки мільйонів», - зазначив Яценюк.

Антикорупційні закони, за його словами, є одним з ключових елементів плану економічного відновлення в Україні. «Бо корумпованим країнам грошей не дають. І до корумпованих країн інвестори також не ідуть», - додав він.

Звичайно, не всі депутати були у захваті від запропонованих їм на розгляд документів. При цьому, скидається на те, що у загальному запалі «боротьби з корупцією», а також на фоні «шалених нестач» фінансових ресурсів на реалізацію будь-яких державних програм, деякі парламентарі почали плутати і визначення, і кінцеву мету антикорупційних змін. Однак слід згадати, чи ми бажаємо прозорості під час виконання функцій можновладцями, чи все ж шукаємо механізми латання дір у державному бюджеті?

…Законопроекти були прийняті лише за основу, тому, під час підготовки до другого читання, їх редакція ще може змінитися. Однак будемо очікувати винесення цих документів на розгляд вже з 14 жовтня цього року. Саме тоді можна буде зробити кінцеві висновки щодо їх «революційності чи планомірності».

Лілія Горбатюк, юрист