Єлісєєв сподівається, що ЄП у жовтні ухвалить продовження торгівельних преференцій для України
Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв сподівається, що Європейський Парламент у жовтні ухвалить остаточне позитивне рішення щодо продовження дії автономних торговельних преференцій ЄС для України.
Про це він заявив у середу в Брюсселі під час виступу на засіданні делегації Європейського Парламенту до Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, повідомили власному кореспонденту УНІАН у представництві України в ЄС.
Крім того, у своєму виступі Єлісєєв висловив вдячність за послідовну підтримку територіальної цілісності та європейського вибору України, втілену у низці останніх резолюцій щодо ситуації в Україні, а також закріплену фактом синхронної ратифікації Угоди про асоціацію Європейським Парламентом та Верховною Радою України 16 вересня.
”У контексті обговорення поточної ситуації в Україні він поінформував депутатів ЄП про численні факти порушення режиму припинення застосування сили з боку терористичних угруповань Донецької та Луганської областей, що продовжує призводити до загибелі українських військових та мирних жителів. Під час дискусії депутати підтвердили підтримку Мирному плану президента України”, - йдеться у повідомлені.
Посол також інформував членів ЄП про останні зусилля президента та уряду України у контексті впровадження першочергових реформ, у тому числі про представлення «Стратегії реформ – 2020» та ухвалення Верховною Радою України пакету антикорупційних законів.
За повідомленням представництва України в ЄС ряд депутатів підтвердили намір долучитися до делегації ЄП зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні 26 жовтня.