Україна та Швеція обговорили аспекти військової співпраці
04:28, 09 жовтня 2014Політика
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Уповноважені представники Науково-дослідного інституту оборони Швеції заявили про готовність активно розвивати партнерські відносини з українськими зброярами і вже зараз домовилися про головні аспекти співпраці.
Украина и Швеция договорились о военном производстве / wartime.org.ua
Про це інформує прес-служба Укроборонпрому в середу, 8 жовтня.
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Під час візиту уповноважених представників Науково-дослідного інституту оборони Швеції в Україну сторони виділили основні шляхи майбутньої кооперації України зі Швецією у сфері ВТС: організація спільного виробництва на території України, придбання новітніх технологій та продаж модернізованої і нової техніки.
Особливу увагу шведська делегація приділила питанням співпраці України з Росією. Заступник гендиректора Укроборонпром Сергій Пінькас підкреслив, що концерн зупинив співпрацю з Росією, і вже розроблено програму імпортозаміщення.
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