На Донбас приїхали 40 автобусів з бойовиками з Росії - Тимчук

Колона в основному складається з автобусів з найманцями, які проходили курс підготовки в навчальному центрі ГРУ ГШ ЗС РФ в Ростові-на-Дону. За останні 2 доби на територію України увійшло не менш 40 автобусів з бойовиками, які пройшли підготовку в Росії.

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір".

"Боєприпаси, що прибувають з Росії, активно перекидаються в район аеропорту в Донецьку. Сюди направляється близько 50-60% всіх мінометних мін, артилерійських і реактивних снарядів, що прибувають з РФ", - повідомляє Тимчук.

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Також, за його словами, на Сніжнянському машинобудівному заводі (м.Сніжне) створена база по ремонту та відновлення озброєння і техніки терористів. Техніка, що прибуває на ремонт, в основному брала участь у боях під Луганськом, Донецьком, Амвросіївкою, Кутейниковим та Старобешевим. Передова база ремонту і обслуговування бойової техніки бойовиків створена на базі ТОВ «Вуглемаш» в Донецьку.

В Росію евакуюється тільки пошкоджена штатна техніка підрозділів російської армії, які брали участь у бойових діях на Донбасі. З цією метою з Росії прибули евакуаційні бригади. Техніку і озброєння, передані Росією місцевим бойовикам, Москва запропонувала терористам відновлювати самостійно.