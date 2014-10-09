У Порошенка заявили, що позаблоковий статус України є неприйнятним

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалий сказав під час міжнародної конференції на тему: “Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст”.

Чалий висловив думку, що глобальна безпека знаходиться під великою загрозою.

Читайте такожЯценюк припустив, що в довгостроковій перспективі Україна може увійти в НАТО“Нова модель світової безпеки вибудовується і формується саме тут, в Україні, у географічному центрі Європи”, - сказав він.

Говорячи про моделі безпеки, заступник глави АП зазначив, що є система колективної безпеки, позаблоковий або нейтральний статус, а також двосторонні або багатосторонні угоди про безпеку. Крім того, є європейська інтеграція з орієнтацією на спільну безпекову площину.

“Усі ці моделі мають як ризики, так і переваги. Деякі з них вже застосовуються частково або повністю, як основа для української міжнародної зовнішньої політики. Але її треба переглянути за нових обставин”, - сказав Чалий.

На його думку, система колективної безпеки є найкращим варіантом безпеки для України.

“Особливо, враховуючи кризу і зростаючу кількість тих країн, які підтримують європейську інтеграцію України”, - сказав він і додав, що Україна має посилити свої безпекові спроможності та спроможність партнерства.

Говорячи про позаблоковий статус, заступник глави АП зазначив, що він завжди був основою безпекової концепції України, але “не захистив країну проти агресії”.

“Ситуація чітко показує, що це був неправильний вибір для України - позаблоковий статус”, - наголосив Чалий і додав, що класичний нейтральний статус повністю неприйнятний для України.

Таким чином, вважає він, на даний час необхідно було б поєднати європейську інтеграцію України, безпекові ініціативи Європи та розвивати й поглиблювати співпрацю між Україною та НАТО.