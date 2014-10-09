Тягнибок: Якщо не зупинити олігархів, на українців чекає «тарифний» геноцид

«Кабмін постійно звітує про поступове підвищення тарифів у ЖКГ. Міненерго заявляє про обмеження експорту електроенергії. І на тлі цього, українські олігархи, які контролюють обленерго, кажуть про те, що електроенергії для потреб населення може не вистачити. У той же час від приватних підприємств не чутно заяв про скорочення експорту енергоносіїв закордонним покупцям. Тобто, українці стають заручниками олігархів, які можуть використовувати добробут родин звичайних громадян в своїх політичних торгах», — каже Тягнибок.

Політик нагадав, що наразі різні міста України і навіть цілі області потерпають від постійного відключення енергопостачання та гарячої води, що свідчить про недбалий менеджмент зі сторони підприємств, які контролюються олігархами.

Зазначимо, що в Україні офіційно за формування тарифів на електроенергію, газ, теплову енергію, воду та водовідвід для населення відповідає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Її було утворено на початку вересня цього року шляхом об’єднання Національної комісії по регулюванню енергоринку та Національної комісії по регулюванню ринка комунальних послуг.

«Насправді, і ця комісія, й попередні підконтрольні не тільки уряду, а й олігархам. Їх формування завжди проходило не прозоро для широких верств населення та, нажаль, з урахуванням інтересів олігархічних груп. Саме тому уряд повинен розробити нові, відкриті, механізми регулювання енергоринку», — підкреслив Олег Тягнибок.