Турчинов натякнув Балозі, що його справа перекладати папери

Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов нагадує, що лише Верховна Рада може звільнити прем’єр-міністра.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.

На питання про війну між секретаріатом і Кабміном, Турчинов заявив, що в уряді "не хочуть ні з ким воювати".

"Кожен повинен займатися своєю справою. Уряд повинен працювати в межах конституції, виконуючи соціально-економічні програми, виконуючи бюджет. В той же час, мені здається, що секретаріат президента не має повноважень щодня критикувати уряд. Це не функція секретаріату", - наголосив він.

"Якщо в президента є якісь зауваження, ми їх уважно і спокійно вислухаємо. В той же час ми не дозволяємо собі критикувати президента, тому що вважаємо це не коректним. Як мінімум. Що стосується секретаріату, то це орган, який повинен готувати президенту документи, забезпечувати графік його роботи. Це технічний орган. І мені не відомо, щоб в повноваження секретаріату входило коментувати діяльність уряду або давати йому оцінку", - заявив Турчинов.

Він також додав, що не звертає уваги на щоденні випади чиновників секретаріату.

"Нехай це залишиться на їх совісті. Головне, щоб це їм не заважало забезпечувати роботу президента", - сказав віце-прем`єр.

Турчинов також відзначив, що в середу президент не висловлював йому якогось невдоволення, це була "робоча розмова".

На запитання, про спроби усунути уряд Тимошенко від влади через ситуацію з газом, Турчинов нагадав, що прем’єра може звільнити Верховна Рада або це може відбутися внаслідок зміни коаліції.

Він розцінив події в парламенті, як спроби "розшатати" коаліцію.

"Безумовно, це свідчить, що ідеї переформатувати коаліцію, зробити її широкою, плоскою. Загартованою, не знаю, ще якою, не були поховані після виборів.... Я не відчуваю рух (змінити коаліцію), я відчуваю бажання (це зробити)", - зауважив віце-прем`єр.

"Але незважаючи на шантаж, спроби щось розшатати, ми будемо боротися з корупцією і тіньовою економікою", - запевнив Турчинов.

Українська правда