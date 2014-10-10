П’ятивідсотковий бар’єр до парламенту долають п'ять партій - опитування

Блок Петра Порошенка, Радикальна партія, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Народний фронт", "Громадянська позиція", Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" долають бар'єр 5% і проходять у Верховну Раду. Про це свідчать дані опитування центру "Соціальний моніторинг", які оприлюднив "Український Iнститут Соцiальних Дослiджень".

Так, згідно з результатами опитування, Блок Петра Порошенка набирає 39,8% голосів, "Радикальна партія" - 11,2%, "Народний фронт" - 10,4%, "Батьківщина" - 5,9%, "Свобода" та "Громадянська позиція" - на 5,2%, "Сильна Україна" - 5,1%.

Близькими до прохідного бар'єру є партія "Опозиційний блок" - 4,9% і "Самопоміч" - 4,4%.

52% опитаних висловили готовність взяти участь у виборах, якби вони проходили в найближчі вихідні, 23,9% - скоріше за все взяли б участь; 4,6% - швидше не брали б, 14,4% - не брали б участь.

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Ще 5,1% респондентів не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося з 30 вересня по 7 жовтня у всіх областях України, в Донецькій і Луганській областях опитування проводилося на контрольованих українською державою територіях.

Всього опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, 1 жовтня Всеукраїнська соціологічна служба оприлюднила результати власного опитування, за якими у Верховну Раду потрапляють Блок Порошенка, Радикальна партія, «Батьківщина» та «Свобода».