Країни G20 і МВФ готові профінансувати економіку України

Про це заявив Міністр фінансів Австралії Джо Хокі, відповідаючи на питання "1+1".

За його словами, про необхідність додаткових коштів для України вчора на засіданні МВФ заявила керівник фонду Крістін Лагард.

Також про це йшлося і на вечері міністрів фінансів - членів "Великої двадцятки", в якій зараз головує Австралія.

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За словами Хокі, він неодноразово обговорював економічну ситуацію в Україні з російським колегою. Зараз МВФ і більшість країн G20 розуміють необхідність таких вливань, хоча і настоюють - Україна повинна насамперед допомогти собі сама.

Незважаючи на це, ряд членів "Великої двадцятки" розуміє і готовий профінансувати Україну вже найближчим часом.

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