Блок Порошенка може підтримувати кандидатів від інших партій і безпартійних - Луценко

Про це заявив на прес-конференції у Дніпропетровську голова партії Юрій Луценко.

"Останні тижні йдуть розмови про те, що на деяких мажоритарних округах наша партія не виставила жодного кандидата. Ті, хто переживає з цього приводу, повинні згадати, що є "Народний фронт", "Батьківщина" та інші політичні сили, які є нашими партнерами. Якщо ми знаємо, що в окрузі може перемогти, наприклад, представник "Народного фронту", ми його підтримаємо. Також ми підтримуємо безпартійних ", - сказав він.

Читайте такожП'ятивідсотковий бар'єр до парламенту долають п'ять партій - опитуванняЗокрема, у Блоці Порошенка збираються підтримати на виборах заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Філатова, який йде у Верховну Раду по виборчому округу №27 як самовисуванець.

«Офіційна позиція «Блоку Петра Порошенко» і мене як лідера цієї політичної сили - це підтримка Бориса Філатова як нашого найближчого союзника і дуже важливої політичної фігури в Дніпропетровській області. Ми підтримуємо його і вважаємо, що це принциповий знак єдності усіх проукраїнських сил, незалежно від того, представляють вони партію або безпартійну спільноту», - заявив Луценко.