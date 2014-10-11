У Донецьку снаряд знищив приватний будинок, загинули двоє мирних жителів - міськрада
Станом на 18.30 обстановка в Донецьку стабільно напружена, звуки пострілів і вибухи чути в Куйбишевському районі міста.
Про це повідомляє Донецька міськрада з посиланням на жителів.
"У цьому районі зафіксовано новий випадок попадання снаряда в житловий будинок - повністю знищено приватне житлове будівництво №49 по вулиці Автострадній. Черговий обстріл забрав життя ще двох жителів Куйбишевського району", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗа добу в Донецьку загинули троє мирних жителів, четверо пораненіСистеми життєзабезпечення міста працюють.
"Водопровідні вузли КП "Донецкогорводоканал" набрали необхідні рівні і з 19.00 в повному обсязі буде здійснюватися подача води споживачам. Проте можливі перебої з водопостачанням у жителів Куйбишевського, Ленінського, Петрівського районів, а також мікрорайонів Текстильник, Бірюзова і селища шахти ім.Абакумова в Кіровському районі", - попередили в міськраді.