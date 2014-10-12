Гелетей може залишити посаду міністра оборони – Семенченко

Про це він написав на сторінці в Facebook.

Читайте такожГелетей вважає, що в Іловайську не було серйозних помилок, а були «якісь прорахунки» За його словами, про те, що Гелетей написав рапорт про відставку, йому стало відомо з чуток.

"Доносяться чутки про те, що міністр оборони написав паспорт (скоріше за все, мається на увазі "рапорт" – ред.) про відставку. На мою думку, гідний крок, якщо це, звичайно, правда", – повідомив Семенченко.