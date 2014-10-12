Гелетей може залишити посаду міністра оборони – Семенченко
08:23, 12 жовтня 2014Політика
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Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив, що глава Міністерства борони України Валерій Гелетей може піти у відставку.
Гелетей може піти з посади, заявив Семенченко / Фото УНІАН
Про це він написав на сторінці в Facebook.
Читайте такожГелетей вважає, що в Іловайську не було серйозних помилок, а були «якісь прорахунки» За його словами, про те, що Гелетей написав рапорт про відставку, йому стало відомо з чуток.
"Доносяться чутки про те, що міністр оборони написав паспорт (скоріше за все, мається на увазі "рапорт" – ред.) про відставку. На мою думку, гідний крок, якщо це, звичайно, правда", – повідомив Семенченко.
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