Бойовики продовжують атакувати силовиків біля донецького аеропорту (відео)

11:21, 12 жовтня 2014
Політика
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Бойовики продовжують атакувати українські позиції біля донецького аеропорту і обстрілювати житлові квартали Донецька.

REUTERS

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук "Інформаційний опір".

"У н.п.Донецьк бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах. Вогонь вівся з позицій в районі аеропорту, з яких раніше терористи обстрілювали позиції сил АТО", - заявив він.

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Також, за словами Тимчука, бойовики відкрили артилерійський вогонь по цивільних об'єктах у районі Дебальцевого.

публікаціяДмитра Тымчука.
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