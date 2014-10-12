Бойовики продовжують атакувати силовиків біля донецького аеропорту (відео)
11:21, 12 жовтня 2014Політика
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Бойовики продовжують атакувати українські позиції біля донецького аеропорту і обстрілювати житлові квартали Донецька.
REUTERS
Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук "Інформаційний опір".
"У н.п.Донецьк бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах. Вогонь вівся з позицій в районі аеропорту, з яких раніше терористи обстрілювали позиції сил АТО", - заявив він.
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Репортаж з розбомбленого донецького аеропорту
Також, за словами Тимчука, бойовики відкрили артилерійський вогонь по цивільних об'єктах у районі Дебальцевого.
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