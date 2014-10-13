Луценко про відставку Гелетея: він виконав свою функцію

Про це Луценко заявив під час інтерв'ю одному з телеканалів, передає uapress.info.

"За останній тиждень Президент проінспектував військові частини від Львова до Харкова, ряд підприємств оборонного сектора. Побачив те, що всі бронетанкові заводи працюють у три зміни, заводи, які можуть ремонтувати бронетехніку... Президент також відвідав зону АТО, проінспектував виконання поставлених раніше завдань. Тому сьогоднішнє рішення є закінченням цього логічного ряду ", - заявив Луценко.

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На питання журналіста чи задоволений президент роботою Гелетея на посаді міністра оборони, він відповів: "Президент вважає, що Гелетей виконав свою функцію, і зараз має прийти міністр, якому будуть поставлені інші завдання. Ці завдання будуть радикально іншими, тому буде інший керівник".

"Раніше ми перебували в гострому протистоянні з терористичними військами, а потім - з регулярною російською армією. В цих умовах Гелетей був призначений раніше. У нас, як ви розумієте, був колосальний виклик - вхід регулярної російської армії, і Гелетей витримав свою роботу. Сьогодні Президент вважає за необхідне посилити цю ділянку роботи, призначити іншу кандидатуру", - пояснив Луценко.