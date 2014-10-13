Турчинов прогнозує штурми і облоги Ради під час завтрашнього засідання

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов впевнений, що ВР в останній день своєї роботи зможе прийняти всі необхідні рішення, якщо їй не заважатимуть «бажаючі підняти свій виборчий рейтинг штурмами та облогами парламенту».

Про йдеться в коментарі Турчинова, текст якого передано УНІАН його прес-службою.

За його словами, завтра, 14 жовтня, відбудеться останнє засідання Верховної Ради VII скликання, «коли не буде підстав для скликання позачергового засідання».

Турчинов наголосив, що завтра відбудеться розгляд «дуже важливих для країни рішень, та є всі можливості мобілізувати народних депутатів і забезпечити їх прийняття».

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«Це і питання боротьби з корупцією, і багатостраждальний, але дуже важливий закон про прокуратуру, і закон про боротьбу із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, це і питання соціального захисту наших громадян та багато інших законопроектів», - конкретизував він, додавши, що ці закони «є надзвичайно актуальними, та на прийнятті яких наполягає наше суспільство».

«У той же час, це засідання відбуватиметься на піку виборчих перегонів, тому є багато бажаючих підняти свій рейтинг черговими штурмами та облогами парламенту», - сказав голова Верховної Ради, наголосивши, що для подібних дій немає жодних підстав та мотивації, «крім бажання заробити ще піввідсотка рейтингу на популізмі та вдаваному радикалізмі».

«Парламент здатний ефективно працювати та приймати рішення навіть в останні дні своєї роботи, єдине, - йому не потрібно заважати. Спроби блокування чи зриву засідання матимуть лише один наслідок - зрив прийняття таких необхідних для країни рішень», - підсумував він.