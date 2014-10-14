Порошенко змінив керівників СБУ в Тернопільській, Рівненській та Житомирській областях

Про це йдеться у відповідних указах Президента, оприлюднених на сайті глави держави.

Так Порошенко розпорядженням Президента № 803/2014 від 13 жовтня 2014 року призначив Володимира Пахнюка начальником управління СБУ в Житомирській області.

Також Порошенко розпорядженням Президента № 804/2014 від 13 жовтня 2014 року призначив Валерія Мечкала начальником управління СБУ в Рівненській області.

Читайте такожПрезидент призначив колишнього главу МЗС Дещицю послом у Польщі

Крім того, розпорядженням Президента № 805/2014 від 13 жовтня 2014 року Порошенко призначив Володимира Захарця начальником управління СБУ в Тернопільській області.