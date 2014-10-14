Рада розгляне питання нового міністра оборони та статус ОУН-УПА

Крім того, сьогодні у парламенті передбачається розгляд законопроекту про визнання Організації українських націоналістів й Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України.

Також, зокрема, передбачається розгляд у другому читанні проекту закону про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (реєстраційний номер 5085) та проекту закону про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки (реєстраційний номер 4284а).

Крім того, планується розгляд законопроекту про запобігання корупції (реєстраційний номер 5113), проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (№5114), проект закону про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (№5067).

Крім того, ВР планує повернутися до розгляду раніше не підтриманого законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян) (№4741), а також проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (№5049).

Читайте такожПорошенко запропонував на посаду міністра оборони командувача Нацгвардії ПолторакаПарламент також планує розглянути два законопроекти щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України.

Також ВР розглядатиме проект закону про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо забезпечення дисципліни газопостачання у період обмеження та/або припинення газопостачання на територію України.