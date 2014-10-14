Яценюк констатував завершення "офшорної ери" в Україні
З прийняттям Верховною Радою закону про розкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів та власників українських підприємств та організацій в Україні закінчилася ера офшорів.
Про це заявив за підсумками голосування за даний закон прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Коментуючи хід голосування, Яценюк, зокрема, зазначив: «Всі рахунки, вся власність стануть відкритими. А ті, хто незаконно володіє (підприємствами - УНІАН), будуть притягнуті до відповідальності», - сказав глава уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, законопроект був розроблений урядом і схвалений Верховною Радою сьогодні, 14 жовтня, 265 голосами «за».
Закон прийнято в редакції парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Документом вноситься в Господарський кодекс, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуального Кодексу і деякі закони ряд змін, спрямованих на встановлення механізму виявлення фізичної особи - кінцевого бенефіціарного, а також вільного доступу до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.