Рада сім разів провалювала голосування про визнання ОУН-УПА

Верховна Рада України навіть з сьомої спроби не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України.

Читайте такожПорошенко: Зараз вдалий час для визначення статусу вояків ОУН-УПАЯк передає кореспондент УНІАН, за включення законопроекту (№2111а) до порядку денного проголосували з першої спроби лише 187 народних депутатів, а з другої - всього 205 при необхідних 226 голосах, максимально Рада змогла набрати 220 голосів.