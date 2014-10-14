Рада сім разів провалювала голосування про визнання ОУН-УПА
12:23, 14 жовтня 2014Політика
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ВР не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні
Депутати так і не змогли набрати необхідну кількість голосів / @vo_svoboda
Верховна Рада України навіть з сьомої спроби не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України.
Читайте такожПорошенко: Зараз вдалий час для визначення статусу вояків ОУН-УПАЯк передає кореспондент УНІАН, за включення законопроекту (№2111а) до порядку денного проголосували з першої спроби лише 187 народних депутатів, а з другої - всього 205 при необхідних 226 голосах, максимально Рада змогла набрати 220 голосів.
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