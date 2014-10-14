Турчинов закрив засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що біля будівлі парламенту відбуваються провокації та спроби штурму.

“Я переконаний, що ті, хто це робив, свідомо хотіли зірвати сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Ті, хто це робив, хотіли, щоб важливі соціальні питання, економічні питання, питання, пов'язані з правоохоронною діяльністю, сьогодні не були прийняті”, - сказав Турчинов.

Читайте такожРада сім разів провалювала голосування про визнання ОУН-УПАВодночас він зауважив, що ВР сьогодні ухвалила стратегічно важливий для країни пакет законів, спрямований на боротьбу з корупцією.

“Якби сьогодні не було провокацій біля стін парламенту, ми б і інші закони з вами змогли протягом дня прийняти”, - сказав Турчинов.

“У зв'язку з тим, що зараз у Верховній Раді присутня значно менша кількість депутатів, ніж 226, і жодне питання ми не можемо розглянути і проголосувати, я закриваю сьогоднішнє сесійне засідання”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР пікетують активісти ВО «Свобода» з вимогою ухвалити закон про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Пізніше до парламенту прийшли близько 200 осіб в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора», які кинули в будівлю коктейль молотова та декілька піротехнічних засобів, що вибухають.

Ці невідомі прийшли до парламенту у той час, як Верховна Рада двічі не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання ОУН і УПА.

Пізніше біля Верховної Ради стались сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями. Також невідомі особи закидали правоохоронців петардами та з палицями намагались пробитись крізь їхній кордон до будівлі парламенту.

Верховна Рада так і не включила до порядку денного своєї роботи проект закону про визнання ОУН та УПА.