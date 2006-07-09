В результаті вибуху загинув секретар Ради Безпеки Південної Осетії

У Південній Осетії у результаті вибуху загинув секретар Ради Безпеки Південної Осетії Олег Алборов. Цхінвалі звинувачує грузинські спецслужби, які начебто намагаються загострити ситуацію у зоні грузинсько-осетинського конфлікту напередодні саміту "Великої Вісімки" у Санкт-Петербурзі. У зв"язку з цим, Південна Осетія закрила кордон із Грузією. Офіційний Тбілісі подібні закиди називає абсурдними.

Представники російських військ, які перебувають у зоні конфлікту переконують - вбивство секретаря Ради Безпеки Південної Осетії - результат цілеспрямованого теракту. Вибух стався, коли вранці Олег Алборов відкривав гараж у дворі свого будинку.

5 канал