В результаті вибуху загинув секретар Ради Безпеки Південної Осетії
16:33, 09 липня 2006Політика
614
Цхінвалі звинувачує грузинські спецслужби
У Південній Осетії у результаті вибуху загинув секретар Ради Безпеки Південної Осетії Олег Алборов. Цхінвалі звинувачує грузинські спецслужби, які начебто намагаються загострити ситуацію у зоні грузинсько-осетинського конфлікту напередодні саміту "Великої Вісімки" у Санкт-Петербурзі. У зв"язку з цим, Південна Осетія закрила кордон із Грузією. Офіційний Тбілісі подібні закиди називає абсурдними.
Представники російських військ, які перебувають у зоні конфлікту переконують - вбивство секретаря Ради Безпеки Південної Осетії - результат цілеспрямованого теракту. Вибух стався, коли вранці Олег Алборов відкривав гараж у дворі свого будинку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter