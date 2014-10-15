Порошенку подякували за свято Дня захисника України

Всеукраїнське об’єднання «Громадянська Солідарність Захисників Вітчизни за Мир та Народовладдя - «Зелена планета», (до якого входятьУкраїнська партія «Зелена планета», «Всеукраїнський союз громадських організацій Громадянська Солідарність, партія «Захисників Вітчизни», партія «Громадянська солідарність») підіймало це питання на Всеукраїнському зборі ветеранів та учасників антитерористичної операції, що проходив 12 жовтня у приміщенні Київського міського будинку вчителя..

Указом Президента України № 806/2014 від 14.10. 2014 з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості» 14 жовтня встановлено щорічне відзначення Дня захисника України.

З огляду на вищезазначене, Всеукраїнське об’єднання «Громадянська Солідарність Захисників Вітчизни за Мир та Народовладдя - «Зелена планета», звертається до Президента України Порошенка Петра Олексійовича зі словами вдячності та оперативного реагування на «голос народу». Адже попередні керівники країни постійно ігнорували волевиявлення українців, зокрема ГО «Партії Захисників Вітчизни» щодо перенесення свята Захисників Вітчизни на 14 жовтня.

«Українські військові мають свою історію та коріння, наше козацтво глибоко і різнопланово впливало на долю всього народу, загартовувало сильний дух, виховувало почуття гордості та любові до Батьківщини» - підкреслює координатор всеукраїнського об’єднання Юрій Кармазін.