Українських військових намагаються врятувати з оточення в районі Бахмутки - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник групи «Інформаційний спротив», координатор Військової ради політичної партії «Народний фронт» Дмитро Тимчук сьогодні повідомив журналістам.

"Дійсно, 32-й блокпост (Нацгвардії) був блокований. Артилерією обробили "зеленку" (місце розташування бойовиків у лісовому масиві), звідки вівся вогонь, і зараз вже наша бронегрупа фактично в цьому районі діє, щоб розблокувати це оточення", - сказав Тимчук.

Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня близько 12.00 терористи напали на блокпост Нацгвардії біля Бахмутки на Луганщині, 1 боєць загинув і 5 були поранені.

Сьогодні, 15 жовтня, голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що бій під Бахмуткою тривав усю ніч, є вбиті, поранені й узяті в полон бойовиками українські військові. За даними Москаля, вночі бойовики знову обстріляли, а потім оточили місцевість поблизу 31-го і 32-го блокпостів Нацгвардії в районі Бахмутки, після чого почався бій.

На ранок середи, 15 жовтня, достовірної інформації про ситуацію немає, але відомо, що в оточенні опинилися 112 бійців Збройних сил і Нацгвардії, повідомляв Москаль.

За даними Москаля, ряд поранених і контужених військових потрапили в полон, серед них – один командир батальйону.

Разом з тим сьогодні вдень у Раді національної безпеки та оборони спростували інформацію про оточення українських військових на блокпосту в районі Бахмутки.

"Наразі там триває бій. Оточенням це назвати не можна, оскільки туди можна доправити підкріплення, боєприпаси, а також допомогти вогневим прикриттям", - сказав речник РНБО Андрій Лисенко.