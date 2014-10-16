В Україні вже облаштували 112 км кордону з Росією (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожЯценюк проінспектував зведення "Стіни" на кордоні з РФ (фоторепортаж)«На сьогодні на кордоні з РФ Держприкордонслужба за активного сприяння обласних адміністрацій облаштувала 62 км протитанкових ровів та 50 км інших загороджень, розробила й оновила 750 км контрольно-слідових смуг, обладнала окопи і траншеї, бліндажі та блокпости», - зазначив він і додав, що «такі ж заходи були вжиті й на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом».

Також, сказав Лисенко, прикордонники встановили понад 200 спостережних веж, обладнують приховані місця несення служби і позиції для технічних засобів, модернізують застарілі радіолокаційні станції та пости технічного спостереження.