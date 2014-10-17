ЄС хоче від нової Ради «сильних і рішучих» реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала депутат Європейського парламенту від Латвії, віце-голова Європейської народної партії Сандра Калнієте сьогодні на брифінгу в Києві.

Депутат зазначила, що в Європарламенті від новообраної Верховної Ради такі ж самі очікування, як і в українських громадян.

Зокрема, вона наголосила, що в ЄС очікують формування сильного та рішучого уряду стосовно проведення реформ, парламенту, який буде не просто приймати закони, а й ефективно впроваджувати їх.

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"І найбільш терміново необхідно проводити імплементацію пакету законів, які нещодавно були прийнятті стосовно антикорупційних заходів, закону про люстрацію, реформи Генеральної прокуратури, а також існує багато інших напрямків, по котрим повинні бути розроблені, прийняті та впроваджені закони", - сказала Калнієте.

При цьому вона пояснила, що українське майбутнє багато в чому буде залежати від здатності політичних партій, які будуть обрані в парламент, підтримувати спільними зусиллями проєвропейську орієнтацію.