Антикорупційне бюро України співпрацюватиме з викривачами корупційних схем

Про це «Юридичній газеті» повідомила юрист Ольга Ворожбит, коментуючи ухвалений Верховною Радою Закон «Про Національне антикорупційне бюро України».

Правник додала, що для представників бізнесу цей закон важливий необхідністю запровадити посаду уповноваженого з питань запобігання корупції для юридичних осіб, які виступають учасниками державних закупівель.

«Цікавим є те, що однією з функцій Національного бюро буде співпраця з особами, які добровільно повідомляють про можливі факти корупційних правопорушень» - відзначила юрист. Сприяючи таким повідомленням, даний закон започатковує механізм викривачів корупційних правопорушень.

Також закон поки що не передбачає запровадження механізму винагород таким викривачам, який успішно працює в багатьох інших юрисдикціях. Проте, як вважає пані Ворожбит, його можна буде започаткувати в майбутньому, безумовно, збалансувавши такий механізм відповідальністю викривачів за надання недостовірних повідомлень.