Порошенко і Путін домовилися про початок закриття кордону - АП
01:37, 18 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко на зустрічі в Мілані домовився з Президентом Росії Володимиром Путіним про зустрічі керівників прикордонників України та Росії.
REUTERS
Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий в ефірі "Шустер Live", повідомляє LB.ua.
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"За результатами зустрічі ми будемо розвивати всі досягнуті домовленості, але той напружений робочий графік і очікування від зустрічей виправдалися. Але це тільки початок шляху. Домовленість про зустріч керівників прикордонників України і Росії, про початок реального процесу закриття кордону, про ті питання, які стосувалися легітимних виборів на Донбасі", - зазначив Чалий.
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