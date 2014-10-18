Порошенко і Путін домовилися про початок закриття кордону - АП

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий в ефірі "Шустер Live", повідомляє LB.ua.

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"За результатами зустрічі ми будемо розвивати всі досягнуті домовленості, але той напружений робочий графік і очікування від зустрічей виправдалися. Але це тільки початок шляху. Домовленість про зустріч керівників прикордонників України і Росії, про початок реального процесу закриття кордону, про ті питання, які стосувалися легітимних виборів на Донбасі", - зазначив Чалий.