Янукович 20 жовтня планує дати прес-конференцію в Ростові-на-Дону - ЗМІ

Про це повідомляє російський інтернет-ресурс moscow-post.com.

Як наголошується в повідомленні, "з оточення біглого президента України Віктора Януковича стало відомо про заплановану на понеділок у Ростові прес-конференцію".

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При цьому видання зазначає, що за наявними у нього даними, «Янукович на прес-конференції має намір закликати жителів Південно-Східних областей України, які голосували свого часу за Партію регіонів, на виборах до Верховної Ради України 26 жовтня віддати свої голоси за опозиційний блок».

Як повідомлялося, проти Януковича і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян під час Майдану. Януковича оголошено в міжнародний розшук.

3 жовтня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що президент РФ Володимир Путін надав російське громадянство сім'ї Януковича.