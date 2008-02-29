Підполковник Кожа відтворив свій жест у суді (фоторепортаж)

Сьогодні в Святошинському районному суді розглядався протокол про адміністративне правопорушення, складений щодо колишнього заступника начальника спецзагону "Кобра" Олексія Кожі.

Адвокат Олексія Кожі Тетяна Монтян вважає, що інцидент з її підзахисним - це провокація з боку глави Секретаріату Президента Віктора Балоги. Як повідомляє "Ліга", про це адвокат заявила сьогодні після судового засідання у справі про адміністративне правопорушення О.Кожі.

У суді ж підполковник відтворив свій знаменитий жест. Правда, він наполягає на тому, що це був помах рукою, і що середній палець спікерові привидівся.

У розгляді справи про адміністративне правопорушення О.Кожі оголошено перерву до 11:30 середи, 12 березня.

Фото Олександра Синиці/УНІАН